В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

«Справедливая Россия — За правду» подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка. Об этом сообщил первый замглавы фракции Дмитрий Гусев.

— Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счет своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо, — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счет средств банка, а не просто «приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок службы», передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине.

В конце сентябре судебные приставы временно приостановили дела по взысканию задолженностей с граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.





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Илина Хакимова