В нескольких районах Татарстана сняли карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

В Татарстане сняли карантин в нескольких районах, введенный в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Указ, подписанный президентом республики Рустамом Миннихановым, опубликован на официальном интернет-портале республики.



Карантин сняли с территорий личных подсобных хозяйств поселков Приволжский, Коминтерн и села Никольское Спасского района; крестьянско-фермерского хозяйства «Пашков Сергей Игоревич» села Кильдеево Верхнеуслонского района; охотничьего хозяйства «Куйбышевское» Спасского района и охотничьего хозяйства «Албаевское» Мамадышского района; личных подсобных хозяйств села Булдырь Чистопольского района и села Масловка Рыбно-Слободского района Татарстана.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В августе президент республики Рустам Минниханов сообщал, что на территории Татарстана одномоментно выявили сразу семь очагов африканской чумы свиней.



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Татьяна Леухина