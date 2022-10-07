В ресторане Елабуги клиент напал на полицейского с осколком стакана и получил реальный срок

2 года и 7 месяцев колонии общего режима получил по приговору суда 29-летний ранее судимый житель Менделеевска. Он признан виновным в публичном оскорблении и применении насилия к представителю власти, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Согласно приговору, ночью 16 апреля 2022 года в одном из ресторанов Елабуги нетрезвый фигурант дела попытался учинить драку. На место прибыл наряд полиции, но посетитель ресторана сначала встретил силовиков нецензурной бранью, затем схватил со стола стакан, разбил его и бросился на одного из полицейских.

Потерпевший получил раны на руках, впрочем, вместе с напарником смог унять мужчину.