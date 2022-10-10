Суд отказал в заочном аресте фигуранта первого в Татарстане уголовного дела о дискредитации ВС России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский райсуд отказал в заочном аресте 39-летнего безработного жителя Набережных Челнов Альберта Мансурова, который стал фигурантом первого в Татарстане уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об избрании данной меры пресечения просил следователь 1-го отдела Следкома по РТ.

Его позицию поддержал прокурор. Самого Мансурова на заседании не было. По данным источников «Реального времени», он покинул страну. Отказ суда в заочном аресте обоснован тем, что следователи не объявили Мансурова в международный розыск, пояснили изданию в пресс-службе.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, страну мужчина покинул за пару месяцев до возбуждения уголовного дела. Изначально против него возбудили административное дело по аналогичной статье за пост в соцсетях — его признали виновным. Затем мужчина опубликовал в соцсетях еще один пост, дискредитирующий ВС России, после чего было принято решение возбудить уголовное дело.



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Ирина Плотникова