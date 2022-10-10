Владимир Путин: при частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины

Фото: кадр трансляции

В ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что подобное часто наблюдается и по другим направлениям. Однако, по его словам, если бы правительство не начало заниматься этим вопросом, «никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго».

Президент отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы «разобраться со всеми этими вопросами», сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.

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Маргарита Головатенко