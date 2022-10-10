Владимир Путин: при частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины
В ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что подобное часто наблюдается и по другим направлениям. Однако, по его словам, если бы правительство не начало заниматься этим вопросом, «никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго».
Президент отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы «разобраться со всеми этими вопросами», сообщает RT.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.
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