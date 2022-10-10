В России выявили 15 661 новый случай заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 15 661 случай заражения COVID-19, госпитализировали 724 человека. Всего заболевших по стране — 21 218 993, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 24 819 пациентов. Всего вылечившихся — 20 439 043 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 96 россиян. Всего от инфекции скончались 388 295 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко