В Казани сохраняется нехватка водителей спецтехники для уборки дорог в зимнее время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани не хватает водителей спецтехники для уборки дорог в зимний период. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Сохраняется нехватка водителей, которую нужно решать в текущем режиме. Ну и прирастаем улично-дорожной сетью, как сказал Игорь Владимирович [Куляжев], 1,5 миллиона квадратных метра это плюс. И в целом развитие дорожно-уличной сети — это плюс для города, но, к сожалению, финансирование на содержание, благоустройство, запаздывает от развития самой улично-дорожной сети, — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, как планируется привлечь водителей уборочной техники на зимний период:

— Штат водителей-механизаторов укомплектован для зимней техники на работу в полторы смены. Ожидается, что часть водителей, задействованных в строительстве городских и республиканских объектов, по окончании строительного сезона перейдет в предприятия благоустройства. К началу ноября мы планируем обеспечить работу двух полноценных смен.

Напомним, столица Татарстана с 15 октября переходит на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года.



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Татьяна Демина