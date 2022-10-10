Число случаев производственного травматизма в Казани сократилось на 9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За девять месяцев 2022 года в исполком Казани поступило 53 уведомления о несчастных случаях травматизма. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров.

— Половина несчастных случаев признаны непроизводственными, так как произошли по причине резкого ухудшения состояния работника на фоне общего заболевания <...> В ходе расследования 27 несчастных случаев были признаны производственными, из них 20 — с тяжелыми последствиями, шесть — со смертельным исходом, и один групповой случай, — сказал он.

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По его словам, наметилась тенденция к снижению несчастных случаев, связанных с производством. Годом ранее их зафиксировали 31.

— Если проанализировать сферы, в которых произошли несчастные случаи, связанные с производством, то картинка выглядит следующим образом: наибольшее количество несчастных случаев произошло на производстве, далее — строительство и дорожно-транспортное происшествие, — рассказал Ильдар Шакиров.

скриншот трансляции

На прошлой неделе министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что в республике сократилось число летальных случаев на стройках. За последний год их количество уменьшилось в три раза.



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Татьяна Демина