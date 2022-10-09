Илон Маск: вероятность ядерной войны стремительно растет

Американский бизнесмен Илон Маск на своей официальной странице в Twitter написал, что в мире стремительно растет вероятность ядерной войны.

— Вероятность ядерной войны стремительно растет, — передает ТАСС сообщение Маска.

Ранее предприниматель подвергся серьезной критике со стороны властей Украины из-за другого поста, в котором он заявил, что русские составляют большинство в восточных регионах страны и предпочитают перейти на сторону России.

Также он предложил свой способ завершения конфликта на Украине — провести повторные референдумы под наблюдением ООН. Также Маск написал, что «Крым официально будет частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки [Никиты] Хрущева)». После этого необходимо обеспечить водоснабжение полуострова, а Украине — оставаться нейтральной, считает бизнесмен.

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Артем Гафаров