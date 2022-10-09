В Ростовской области рухнул бомбардировщик Су-24 во время учебного полета
В Ростовской области во время учебного полета потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Сообщается, что экипажу удалось катапультироваться.
— 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — рассказали в ведомстве.
В военном округе добавили, что разрушений на земле нет, а экипаж самолета силами поисково-спасательной группы эвакуирован на аэродром базирования, их жизни ничего не угрожает.
— Самолет упал в безлюдном месте. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, — добавили в пресс-службе.
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