В Ростовской области рухнул бомбардировщик Су-24 во время учебного полета

В Ростовской области во время учебного полета потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Сообщается, что экипажу удалось катапультироваться.

— 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — рассказали в ведомстве.

Фото: syria.mil.ru

В военном округе добавили, что разрушений на земле нет, а экипаж самолета силами поисково-спасательной группы эвакуирован на аэродром базирования, их жизни ничего не угрожает.

— Самолет упал в безлюдном месте. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, — добавили в пресс-службе.

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Артем Гафаров