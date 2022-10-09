Аксенов: до особого распоряжение движение по Крымскому мосту доступно только легковым автомобилям

Фото: Официальная страница Сергея Аксенова «ВКонтакте»

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что сейчас движение по Крымскому мосту для грузовых автомобилей закрыто — они могут переправляться только на паромах. Автомобильное же движение доступно только легковому транспорту.

— До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме, — заявил он.

Так, по словам Аксенова, перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ». Глава Крыма напомнил, что переправы будут полностью бесплатными.

— Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена. Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК «Крымские морские порты», — заявил Аксенов.

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Артем Гафаров