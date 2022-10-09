Оборот заведений общепита Татарстана превысил 33 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане вырос на 1,4%

По итогам января — августа 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 33,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он остался почти без изменений — прирост составил незначительные 0,2%.

В апреле, мае, июне и июле текущего года оборот татарстанских заведений общепита оказывался меньше, чем в аналогичные месяцы 2021-го. Все это происходило на фоне антироссийских санкций, которые Запад вводит после начала в феврале специальной военной операции, и последовавших за ними сложностей с поставками товаров из-за рубежа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самое большое снижение оборота баров, кафе и ресторанов в Татарстане зафиксировали в апреле — он упал на 7% относительно аналогичного месяца прошлого года. Показатель составил 4,2 миллиарда рублей.

В мае оборот заведений общепита в республике сократился на 1,4% относительно последнего месяца весны 2021-го, составив 4,3 миллиарда рублей. В первый месяц лета 2022-го показатель зафиксировали в размере 4,2 миллиарда, что на 0,8% меньше, чем в июне прошлого года. В июле оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане также составил 4,2 миллиарда, что на 1,6% меньше, чем в июле 2021 года.

После четырех месяцев снижения относительно аналогичных месяцев 2021 года в августе оборот заведений общественного питания в Татарстане вырос. По сравнению с концом лета прошлого года он вырос на 1,4%, составив 4,6 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Показатель августа оказался в Татарстане самым высоким за первые восемь месяцев 2022 года. Минимальные оборот заведений общественного питания за этот период зарегистрирован за февраль — 3,66 миллиарда рублей, что, впрочем, на 3,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Самый большой прирост зафиксировали в начале года

В первом квартале 2022 года самый большой оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане зафиксировали за март — 4,27 миллиарда рублей. Это был первый месяц «свободы» после отмены с 21 февраля QR-кодов, которые граждане получали после вакцинации против COVID-19. «Черные квадраты» с пикселями требовали при посещении общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, с 22 ноября 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во втором квартале максимальное значение зафиксировали за май — 4,3 миллиарда рублей. В целом за апрель — июль оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 12,7 миллиарда, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,2%.

За третий квартал итоги пока не подведены. У августа есть все шансы остаться лидером за этот период, поскольку сентябрь в Татарстане выдался довольно холодным — число посетителей кафе, баров и ресторанов могло оказаться меньше из-за прекративших работу веранд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самый большой прирост оборота заведений общепита относительно аналогичного месяца по итогам восьми месяцев 2022 года по-прежнему зарегистрирован в январе. Показатель составил 3,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с первым месяцем прошлого года на 7,2%.

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Татьяна Демина