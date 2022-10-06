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«Нефтехимик» обыграл «Динамо», одержав пятую победу подряд

21:47, 06.10.2022
«Нефтехимик» обыграл «Динамо», одержав пятую победу подряд
Фото: ХК "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Динамо», одержав пятую победу подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев шайбы забрасывали Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, в «Динамо» — Эрик О'Делл и Илья Каблуков. Решающий бросок нижнекамцев сделал Андрей Белозеров.

Во вторник «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» в матче КХЛ (2:1).

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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