В Татарстане на трассе погибла девушка-водитель, вылетев на встречку

Фото: МВД по Татарстану

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» погибла девушка-водитель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло вчера вечером на 1075 км автодороги М-7 «Волга». Девушка ехала со стороны Москвы в направлении Уфы. Она превысила скорость и выехала на встречку, где ее «ВАЗ» столкнулся с автомобилем DAF в составе полуприцепа.

В результате аварии девушка 2001 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Вчера на 121-м километре объездной трассы Казань — Оренбург в Татарстане произошла смертельная авария, причиной которой стал выбежавший на трассу кабан.



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Татьяна Леухина