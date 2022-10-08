В Саудовской Аравии заявили, что решение о сокращении нефтедобычи принято не во вред США
Решение Саудовской Аравии о сокращении нефтедобычи принято не во вред США, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Fox News.
— У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, — так дипломат объяснил высокие цены на бензин в США.
5 октября ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого в Вашингтоне заявили, что президент США Джо Байден разочарован этим решением.
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