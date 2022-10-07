В сентябре в России подешевели сахар и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за сентябрь подешевела гречка — ее стоимость снизилась на 3,7%. Подешевел и сахар — на 4%, сказано в материалах Росстата.



За отчетный период более чем на 20% подешевел лук, на 18% — морковь, на 15,4% — картофель. Также среди продовольственных товаров подешевели горох и фасоль — на 1,4%, мясо кур — на 1,1%, свинина бескостная, окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе рыбное, масло оливковое, чай черный байховый пакетированный, чай зеленый, мука пшеничная, рис, крупа манная, овсяные хлопья — на 0,5—1%.

Выросли цены на мороженую неразделанную рыбу, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, икру лососевых рыб, молоко питьевое цельное стерилизованное, йогурт, сыры плавленые, консервы мясные, овощные и фруктово-ягодные для детского питания, кетчуп, овощи натуральные консервированные, маринованные, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, зефир, пастилу, торты, варенье, джем, повидло, карамель, хлопья из злаков, минеральную и питьевую воду, жевательную резинку — на 0,5—1,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России после трех месяцев дефляции Росстат в сентябре зафиксировал инфляцию на уровне 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.



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Маргарита Головатенко