Владимир Путин посетит саммит G20

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20, об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ. Однако участие президента Украины опроверг его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил участие России в саммите, однако отметил, что формат встречи до сих пор не определен, сообщает «РИА Новости».

В сентябре Песков заявил, что перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы, в том числе касающиеся безопасности.



Фото: kremlin.ru

В апреле министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и Владимира Путина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко