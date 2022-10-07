На коньках 6 дней в неделю по 3 часа в день — чтобы стать как Камила Валиева / «Реальное Время Live»
Ангелина Горбачева переехала в Татарстан, на родину своего кумира Камилы Валиевой, чтобы стать чемпионкой мира по фигурному катанию. Ангелина на коньках с 4 лет. По словам ее тренера, мастера спорта Алии Радиковны Газизуллиной из клуба фигурного катания «Движение» @motion_club_kzn, девочка — будущая суперзвезда. Смотрите в эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live».
"Реальное время"
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