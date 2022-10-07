Переход на национальные валюты в СНГ укрепит суверенитет, заявил Путин

Переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию, заявил президент России Владимир Путин.



По его словам, увеличение товарооборота России со странами СНГ позволит переход на национальные валюты во взаиморасчетах:

— Мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. Это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал проводить расчеты с дружественными странами в их национальных валютах, чтобы обойти блокировки переводов в долларах и евро. «Россия не перестанет быть страной с большим экспортным потенциалом», — заявил он, добавив, что альтернативные способы расчета стали для банков задачей №1.

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Маргарита Головатенко