Андрей Костин призвал проводить расчеты с дружественными странами в их национальных валютах

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал проводить расчеты с дружественными странами в их национальных валютах, чтобы обойти блокировки переводов в долларах и евро. «Россия не перестанет быть страной с большим экспортным потенциалом», — заявил он, добавив, что альтернативные способы расчета стали для банков задачей №1.

— Что происходит с картой «Мир»? По всем законам, если сейчас можно говорить о законах, то, что делает американская администрация, это полный беспредел. Американцы всегда говорили, что санкции распространяются на те сферы финансовой деятельности, где задействован доллар, раз доллар — это наша территория, наш суверенитет. Но карта «Мир» вообще не использует доллар, и она ни по каким критериям не подпадает под санкционную политику США, — возмущался он.

Андрей Костин подчеркнул, что «Штаты даже еще не ввели санкции в отношении карты «Мир», но они съездили в Турцию, во Вьетнам, в Казахстан, и мы видим, что дружественные нам страны отказываются от этого инструмента, который мы рассчитывали развивать». По мнению главы ВТБ, оставшийся несанкционный сектор экономики «будет все более сужаться», поэтому надо переходить на альтернативные расчеты в нацвалютах — в рублях, тенге, дирхамах.

Напомним, турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир». Isbank объявил, что стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.



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Луиза Игнатьева