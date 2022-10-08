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Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +14 градусов

06:30, 08.10.2022
Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 8 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный западный, северо-западный ветер. Днем местами пройдет небольшой дождь.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в республике температуры составят от +9 до +14 градусов. В Казани ожидается от +11 до +14°С, а в Набережных Челнах — от +10 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане ожидается дождливая погода. Днем температуры воздуха составят от +8 до +14°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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