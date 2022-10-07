Экономист объяснил, как обходить санкции по использованию криптокошельков в ЕС

Европейский союз не имеет полномочий конфисковывать криптокошельки, но может ввести санкции на возможность обналичить средства на территории государств-членов. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.



— Речь идет прежде всего о запрете для европейских компаний обслуживать резидентов России, то есть кошельки, созданные на паспорта граждан РФ. По факту это не более чем масло масляное — очередное повторение уже ранее введенных санкций, — объяснил эксперт.

Фото: pixabay.com

Зубец пояснил, что для работы с криптокошельками их необходимо открывать на граждан не России или Белоруссии, а, например, постсоветского пространства. Тогда доступ будет открыт, пишет «ФАН».

Вчера Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Среди новых ограничений — запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.

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Татьяна Леухина