СИБУР и КГАСУ будут вести разработку и усовершенствование строительных материалов

Фото: Максим Платонов

СИБУР и Казанский государственный архитектурно-строительный университет заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам совместных разработок в области строительных технологий и решений с применением полимеров, и других продуктов нефтегазохимии.

Соглашение было подписано на полях II Международного строительного чемпионата.

Документ, подписанный ректором КГАСУ Рашитом Низамовым и руководителем отраслевых продаж сегмента «Строительство» СИБУРа Юлией Румянцевой, предполагает проведение комплекса совместных мероприятий по разработке и испытанию новых материалов, изделий и конструкций для отрасли и их совершенствование.

На базе испытательных центров и лабораторий вуза будут проводится комплексные испытания материалов и конструкций на основе нефтехимии для жилищного и дорожного строительства. Результаты исследований должна стать основой для совершенствования нормативной базы в области строительства и способствовать сокращению стоимости и продолжительности реализации строительных проектов.

Речь идет о полимеркомпозитных конструкционных материалах, материалах для дорожного строительства, трубопроводов, теплоизоляционных, гидроизоляционных и других строительных материалах различного функционального назначения.

В рамках достигнутых договоренностей планируется проводить ускоренные климатические испытания полимерных строительных материалов и изделий, чтобы в сжатые сроки определить их долговечность и спрогнозировать сроки службы.

СИБУР и КГАСУ также намерены вести совместные разработки в области новых инновационных, в том числе аддитивных технологий строительного производства (например, 3D-печать с применением бетонных смесей, модифицированных добавками на основе продуктов нефтехимии).

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез». Токен: Pb3XmBtzswpuAbwAj1Khj5XyVSGWJf6ef2yE3kc

— Совместная работа науки и промышленности обеспечивает появление, апробацию и внедрение востребованных инновационных разработок для строительной отрасли. Уверен, что взаимодействие вуза с крупнейшей нефтегазохимической компанией страны позволит решить задачи, которые сегодня стоят перед строительным сектором в условиях разрыва товарно-импортных цепочек. Научное сопровождение необходимо при разработке и совершенствовании технологий производства продукции, обеспечивающей удовлетворение потребностей строительного рынка России, — отметил ректор КГАСУ Рашит Низамов.

По словам руководителя отраслевых продаж сегмента «Строительство» СИБУРа Юлии Румянцевой, сотрудничество с КГАСУ позволит ответить на многие актуальные запросы строительного рынка.

— Ключевое направление нашего взаимодействия — испытания и совместная разработка решений на основе полимеров и других продуктов нефтехимии. Испытательные центры и лаборатории университета, научный потенциал помогут сократить сроки разработки и вывода на рынок новых строительных материалов на основе продуктов, которые производит компания СИБУР, — добавила Юлия Румянцева.