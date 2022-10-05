Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока — 2»

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока — 2», заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+.



— Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода, — цитирует Новака «РИА Новости».

Он отметил, что одна нитка остается поврежденной. Требуется обследование, после которого по ней будут приниматься дальнейшие решения.

Фото: nord-stream2.com

Вчера Nord Stream AG сообщила, что у нее нет возможности обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений. Срок обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования может превысить 20 рабочих дней.



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Маргарита Головатенко