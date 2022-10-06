Суд оштрафовал жителя Челнов, пробившего в магазине дорогие продукты по цене дешевых

Набережночелнинский городской суд оштрафовал местного жителя, который в магазине пробил дорогие товары как более дешевые, об этом сообщает пресс-служба суда.



Согласно материалам дела, 8 мая мужчина пробил говядину по цене картофеля, шампиньоны и красный перец — по цене томатов. Таким образом он «сэкономил» 474 рубля. На мужчину завели административное дело по части 1 статьи 7.27 «мелкое хищение».

В зале суда в качестве смягчающих обстоятельств учли, что правонарушение мужчина совершил впервые, полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Было учтено состояние здоровья мужчины, его родственников, наличие иждивенцев.

Челнинцу назначили штраф в 1 тысячу рублей в доход государства.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре 39-летнего жителя поселка городского типа Джалиль в Сармановском районе Татарстана осудили за кражу продуктов из магазина. В период с 2021 по 2022 год мужчина совершил ряд краж продуктов из магазинов. В какой-то момент удача отвернулась от вора, и его задержали с поличным сотрудники одной из точек продаж. Ущерб по его делу составил более 42 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко