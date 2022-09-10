Жителя Сармановского района осудили за кражу продуктов из магазина

Как стало известно «Реальному времени», 39-летнего жителя поселка городского типа Джалиль в Сармановском районе Татарстана осудили за кражу продуктов из магазина. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галеев.

В ходе суда установлено, что в период с 2021 по 2022 год мужчина совершил ряд краж продуктов из магазинов. В какой-то момент удача отвернулась от вора, и его задержали с поличным сотрудники одной из точек продаж. Ущерб по его делу составил более 42 тысяч рублей.

Прокуратура уточняет, что ранее обвиняемый уже привлекался по статье КоАП РФ за мелкое хищение. В этом же случае мужчина частично признал свою вину — суд назначил ему наказание в виде 4 лет в колонии строгого режима.

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Артем Гафаров