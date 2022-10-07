Большинство казанцев считают свою вовлеченность в работу максимально высокой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

68% жителей Казани считают, что их вовлеченность в работу по 5-балльной шкале достигает максимальной оценки, согласно данным опроса SuperJob, проведенного с 1 по 5 октября этого года.



В крайне низкой вовлеченности признались лишь 5% опрошенных, среди них представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый. Чаще других заявляли о выполнении только необходимого минимума обязанностей, только чтобы не уволили, казанцы в возрасте 25—34 лет (8%).

Таким образом, подтверждается мировой тренд на так называемое «тихое увольнение»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники приходят к решению работать по минимуму и сосредоточиться на жизни вне работы.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани каждый третий работодатель проводит мероприятия по повышению вовлеченности персонала в работу. Чаще всего компании пытаются влиять на этот показатель с помощью внедрения системы обучения, а еще проводя общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация. По оценкам экспертов, премирование и выплаты бонусов срабатывают не всегда, однако личные оценки вовлеченности тем выше, чем больше заработок. Так, среди горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 65%, а среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц — 73%.

Из школьных хулиганов в Казани вырастают директора, охранники и водители. Казанцы, зарабатывающие сейчас свыше 80 тыс. руб., хулиганили в школе чаще, чем те, кто получает меньший доход.



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Маргарита Головатенко