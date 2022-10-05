Из школьных хулиганов в Казани вырастают директора, охранники и водители

Из школьных хулиганов в Казани вырастают директора, охранники и водители, такую информацию нам предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения из Казани, который проводился 16 августа — 29 сентября.

Казанцы, зарабатывающие сейчас свыше 80 тыс. руб., хулиганили в школе чаще, чем те, кто получает меньший доход.

Примернее всего в казанских выпускных классах были те, кто работает сегодня учителем. На втором месте врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте расположились медсестры. Также в топ-5 профессий, представители которых отличились меньшим уровнем хулиганства, вошли дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Фото: realnoevremya.ru

Нынешние бухгалтеры в школе вели себя немного лучше, чем те, кто сегодня является их руководством — главные бухгалтеры.

Топ-менеджеры хулиганили больше всех: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: «Было и разбитое окно, и драка с физруком».

Среди программистов школьных хулиганов было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Нередко в дневниках будущих инженеров красовались красные «письма счастья» от учителей.

В Казани вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 наиболее высокооплачиваемых предложений сентября.



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Илина Хакимова