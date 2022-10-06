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В Нижнекамске определили меры поддержки для семей мобилизованных

16:44, 06.10.2022
В Нижнекамске определили меры поддержки для семей мобилизованных
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске определили меры поддержки для семей мобилизованных граждан, об этом сообщил глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин, отметив, что список может дополняться.

Для детей:

  • Предоставление бесплатного горячего питания школьникам с 1-го по 11-й класс в муниципальных образовательных организациях — будет действовать с 10 октября;
  • Бесплатное посещение муниципальных детских садов — с 10 октября;
  • Освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти Нижнекамского муниципального района;
  • Бесплатное посещение музеев, театров, концертов членами семьи —муниципальных, республиканских, государственных учреждений культуры и досуга на территории Нижнекамского муниципального района;
  • Бесплатный спорт для детей до 18 лет — муниципальные бассейны, спортивные залы, тренажерные залы (индивидуальное посещение);
  • Обеспечение первоочередности в выкупе путевок в муниципальные лагеря, включения в категорию семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию;
Фото: realnoevremya.ru

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

  • Предоставление бесплатного надомного обслуживания центром социального обслуживания населения и центром помощи семье и детям близких родственников (мама, папа, бабушка, дедушка и ребенок-инвалид) мобилизованных граждан;
  • Организация волонтерской помощи по уборке квартиры, приусадебного участка (в сельской местности, в зимний период времени);

Для супруг и детей трудоспособного возраста:

  • Содействие в поиске работы;
  • Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
Фото: realnoevremya.ru

Для всех членов семьи:

  • Бесплатная психологическая помощь центра «Эйдос» по телефону;
  • Содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;
  • Консультирование по юридическим вопросам;
  • Бесплатный проезд в общественном транспорте для членов семей — с 10 октября;
  • Оказание медицинской помощи.

В Казани дети из семей мобилизованных получат пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью этих карточек ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты. О дате начала выдачи карт и о порядке их получения сообщат дополнительно.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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