В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как 8-летняя девочка травмировалась на аттракционе

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) после того, как 8-летняя девочка травмировалась на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел в пгт Камское Устье. По версии следствия, на территории парка, во время катания с аттракциона, организованного индивидуальным предпринимателем, девочка получила закрытый перелом большой берцовой кости.

Фото: pxhere.com

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Летом в Нижнекамске на прогулке в городском парке «Семья» двухлетний ребенок упал в неогороженную лужу рядом с киоском по продаже кукурузы. В воде находилось неустановленное химическое вещество. Было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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Татьяна Леухина