В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и гаражи
В Казани снесут шесть незаконно установленных торговых объектов и семь металлических гаражей. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Демонтировать необходимо торговые павильоны по улицам Максимова, Четаева, Ильича, Вишневского, Начальной. Сносу подлежат металлические гаражи по улице Лукина, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Годовикова, Голубятникова, Лядова.
Собственники торговых точек должны добровольно демонтировать их до 10 октября, собственники гаражей — в течение пяти дней с момента публикации в сборнике.
В конце сентября власти города публиковали список самовольно установленных торговых точек, подлежащих сносу.
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