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В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и гаражи

10:59, 06.10.2022
В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и гаражи
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

В Казани снесут шесть незаконно установленных торговых объектов и семь металлических гаражей. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Демонтировать необходимо торговые павильоны по улицам Максимова, Четаева, Ильича, Вишневского, Начальной. Сносу подлежат металлические гаражи по улице Лукина, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Годовикова, Голубятникова, Лядова.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Собственники торговых точек должны добровольно демонтировать их до 10 октября, собственники гаражей — в течение пяти дней с момента публикации в сборнике.

В конце сентября власти города публиковали список самовольно установленных торговых точек, подлежащих сносу.

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Татьяна Леухина
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