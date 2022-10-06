Исследование: россияне высоко оценили качество сотовой связи и мобильного интернета в стране

Россияне оценили качество сотовой связи и мобильного интернета как в квартирах, так и во время поездок по стране. Об этом пишет RT.

В квартире большинство россиян довольны скоростью соединения, дозвоном (87%), качеством голосового соединения, отсутствием шумов, задержек звука (86%), устойчивостью соединения, отсутствием сбоев или сбросов звонка (83%), скоростью передачи и приема смс-сообщений (90%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Удовлетворенность качеством сотовой связи на федеральных трассах также довольно высокая. 72% россиян довольны качеством голосового соединения, отсутствием шумов, задержек звука, 70% — скоростью передачи и приема смс-cообщений, 67% — скоростью соединения, дозвоном, 63% — устойчивостью соединения, отсутствием сбоев звонка.



Также высокая степень удовлетворенности отмечается во время использования социальных сетей (82%), пользования онлайн-картами (81%), прослушивания аудиоконтента и просмотра страниц в браузере (по 80%). В меньшей степени россияне удовлетворены скоростью соединения при работе в мобильных приложениях (79%) и качеством интернета при просмотре видео онлайн (76%).

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Татьяна Леухина