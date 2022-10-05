Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча «Рубина» с «Волгой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги кубкового матча с «Волгой», завершившегося со счетом 1:2 в пользу ульяновской команды.



— Настоящий кубковый поединок, много борьбы, много эмоций, много страсти. К сожалению, пропустили два стандарта, хотя очень быстро повели. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали. Хороший момент для молодых игроков, у нас сегодня пять молодых игроков было в стартовом составе, плюс Моторин и Моисеев вообще дебютировали на таком уровне. Обидно, что проиграли, обидно, что вылетели из Кубка, — сказал он.

Слуцкий объяснил выход большого количества молодых игроков:

— Они же должны когда-то где-то играть, и мы решили таким образом сортировать состав. Мы все равно ехали выигрывать, имели моменты, старались. Мы же не сдавали, выставив молодых игроков, матч в Кубке. Так сложилась игра.

На вопросы о том, видел ли Слуцкий баннеры на секторе фанатов «Рубина» и что бы он хотел сказать болельщикам после третьего поражения подряд, он ответил, что «спокойно выдерживает давление»:

— Я недаром столько лет наращивал вес, поэтому я спокойно любое давление такого рода выдерживаю.

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сегодня в гостях проиграл «Волге» в матче 1/32 финала регионов Кубка России по футболу и вылетел из турнира. Команда «Волга» замыкает турнирную таблицу ФНЛ. «Рубин» занимает шестое место.

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Маргарита Головатенко