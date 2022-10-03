ОПЕК+ рассмотрит суточное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей

Группа производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день на встрече в Вене 5 октября. Заседание пройдет очно впервые с 2020 года, сообщает Bloomberg.



Банки, в том числе JPMorgan Chase, уверены, что ОПЕК+ возможно придется снизить добычу нефти как минимум на 500 тысяч баррелей в день для стабилизации цен. Эксперты допускают, что группа может выбрать и вдвое большее сокращение.

Нефть марки Brent взлетела в цене выше $125 долларов за баррель после начала спецоперации в феврале. Она уже снизилась до $85.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потенциальное сокращение произойдет на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики. По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращений примут только после встречи в Вене.



Мировые СМИ скептически оценили эффективность введения потолка цен на российскую нефть. Forbes со ссылкой на главу нефтесервисной компании Canary Дэна Эберхарта называет эту меру «смертельным ударом». По его мнению, после введения потолка цен на нефть Россия уменьшит экспорт, что значительно сузит предложение — и, как следствие, повысит стоимость углеводородов.

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Илина Хакимова