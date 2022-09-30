На проекты поддержки жителей Донбасса могут выделить гранты на 2 млрд рублей

Фото: днронлайн.рф

Проекты некоммерческих организаций по поддержке жителей Донбасса и освобожденных территорий могут получить президентские гранты на 2 млрд рублей, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.



По его словам, еще 1,3 млрд рублей привлекут в качестве софинансирования. Победителями призваны уже 493 проекта. Из них почти каждый четвертый (23%) признан победителем.

— В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей, — резюмировал Кириенко на заседании Координационного комитета в четверг.

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Маргарита Головатенко