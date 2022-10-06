Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13 градусов

В четверг, 6 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха составит +8... +13 градусов. В Казани ожидается от +9 до +12°С, в Набережных Челнах — от +8 до +12°С.

Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный с переходом на юго-западный, западный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к выходным в республике воздух прогреется до +16°С. Осадки постепенно прекратятся.



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Татьяна Демина