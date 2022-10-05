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Сегодня в Татарстане дождь и до +14 градусов

06:30, 05.10.2022
Сегодня в Татарстане дождь и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 5 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщают в Гидрометцентре республики.

Днем ожидается от +9 до +14 градусов. В Казани максимальная температура составит +11—13°С, в Набережных Челнах — от +9 до +13°С.

Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный, южный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе дневные температуры в будние дни не превысят +15 градусов. В субботу воздух прогреется до +11—16°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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