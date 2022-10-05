В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 757 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 23 757 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 118 629.
Госпитализированы за сутки 2 480 пациентов, вылечились 44 694 человека. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 20 266 033.
113 россиян скончались от коронавируса за сутки. Всего от COVID-19 умерли 387 779 жителей страны.
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