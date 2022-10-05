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В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 757 случаев COVID-19

12:11, 05.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 757 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 23 757 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 118 629.

Госпитализированы за сутки 2 480 пациентов, вылечились 44 694 человека. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 20 266 033.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

113 россиян скончались от коронавируса за сутки. Всего от COVID-19 умерли 387 779 жителей страны.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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