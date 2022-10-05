Главное о коронавирусе на 5 октября: приостановка масочного режима на КАМАЗе, ОПЕК+ соберется очно
Число заболевших коронавирусом на КАМАЗе снизилось
- В ПАО «КАМАЗ» приостановили масочный режим. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Также в организации отметили, что снизилось и количество заболевших среди сотрудников штаба КАМАЗа.
В Санкт-Петербурге сократилось количество коек для больных коронавирусом
- В Ямало-Ненецком округе началась вакцинация «Спутником V» в назальной форме. Первыми сделали прививку жители Ноябрьска. «О возможности [привиться назальной вакциной] северяне часто спрашивали губернатора Дмитрия Артюхова <...> Сейчас процедуру уже опробовали жители Ноябрьска — пациентам ввели «Спутник V», — сообщается в пресс-службе окружного правительства.
- В Санкт-Петербурге сократилось количество коек для больных коронавирусом на 7% на фоне снижения заболеваемости. «В Петербурге сокращено количество коек для больных с COVID-19 до 2 623. Свободными остаются 22,9% коек», — сообщается в telegram-канале городского комитета здравоохранения.
- В России на долю линий ВА.4 и ВА.5 штамма коронавируса «омикрон» среди выявленных случаев заражения за последние две недели пришлось 94,85%. «За последние две недели к линии BA.2 геноварианта «омикрон» отнесено 5,15% от общего количества сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 — 94,85%», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
- В Москве за прошедшие сутки выявлено 1 442 новых случая заражения коронавирусом. Это минимум с 16 марта, когда было зарегистрирован 1 621 случай инфицирования. Днем ранее зафиксировано 1 528 новых заболевших.
В Швейцарии растет заболеваемость
В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 619 212 284 раза, 6 550 223 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 481 737). На второй строчке — Индия (44 601 892), на третьей — Франция (35 790 213), на четвертой — Бразилия (34 684 529), на пятой — Германия (33 519 761).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 060 428). За ними следуют Бразилия (686 371), Индия (528 733), Россия (379 829, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 139).
За время пандемии было сделано 9 056 884 689 инъекций вакцины против коронавируса.
- Министры стран-участниц ОПЕК+ впервые с марта 2020 года, начала пандемии коронавируса, соберутся очно в штаб-квартире организации в Вене. Целью встречи является обсуждение дальнейшего плана по добыче нефти.
- В Швейцарии за последнюю неделю зарегистрировано 25 134 новых случая заражения коронавирусом. Это в полтора раза больше, чем на предшествующей неделе (16 826). Вместе с тем увеличилось и количество летальных исходов: с 7 случаев до 13.
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