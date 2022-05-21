В Казани на улице Баумана высаживают деревья и кусты

Посредине улицы Баумана в Казани высаживают деревья и кустарники — раньше на этом месте ничего подобного не было. Такую информацию «Реальному времени» предоставили очевидцы.

По их данным, для высадки насаждений убрали часть плитки и стоявшие там лавочки. Вместо них разместили новые, вокруг посаженных деревьев.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что улицу Баумана ждет капитальный ремонт. Эту информацию он озвучил сегодня во время прямого эфира.

— К сожалению, наши возможности будут видны по итогу полугода или девяти месяцев, но есть планы зайти туда с капитальным ремонтом, — сказал Метшин.