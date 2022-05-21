В Казани на улице Баумана высаживают деревья и кусты
Посредине улицы Баумана в Казани высаживают деревья и кустарники — раньше на этом месте ничего подобного не было. Такую информацию «Реальному времени» предоставили очевидцы.
По их данным, для высадки насаждений убрали часть плитки и стоявшие там лавочки. Вместо них разместили новые, вокруг посаженных деревьев.
На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что улицу Баумана ждет капитальный ремонт. Эту информацию он озвучил сегодня во время прямого эфира.
— К сожалению, наши возможности будут видны по итогу полугода или девяти месяцев, но есть планы зайти туда с капитальным ремонтом, — сказал Метшин.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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