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В Казани на улице Баумана высаживают деревья и кусты

12:32, 21.05.2022
В Казани на улице Баумана высаживают деревья и кусты
Фото: realnoevremya.ru

Посредине улицы Баумана в Казани высаживают деревья и кустарники — раньше на этом месте ничего подобного не было. Такую информацию «Реальному времени» предоставили очевидцы.

По их данным, для высадки насаждений убрали часть плитки и стоявшие там лавочки. Вместо них разместили новые, вокруг посаженных деревьев.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что улицу Баумана ждет капитальный ремонт. Эту информацию он озвучил сегодня во время прямого эфира.

— К сожалению, наши возможности будут видны по итогу полугода или девяти месяцев, но есть планы зайти туда с капитальным ремонтом, — сказал Метшин.

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