Метшин заявил, что улицу Баумана в Казани ждет капитальный ремонт

Фото: Илья Репин

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что улицу Баумана ждет капитальный ремонт. Эту информацию он озвучил сегодня во время прямого эфира.

— К сожалению, наши возможности будут видны по итогу полугода или девяти месяцев, но есть планы зайти туда с капитальным ремонтом, — сказал Метшин.

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Отвечая на вопрос о подземной галерее, мэр Казани сообщил, что городская администрация самостоятельно этим заниматься не будет. Сейчас для ее создания ищут инвестора.

Артем Гафаров