Олег Знарок: «Чувствую ли давление в Казани на меня? На меня уже столько давления было»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал оценку домашнему поражению от екатеринбургского «Автомобилиста». Он отметил, что игре своей команды поставил бы «неудовлетворительно».

— Не показалось ли, что поторопились с заменой вратаря в овертайме? Снимают вратаря, выигрывая вбрасывание в средней зоне.

— То есть, вы осознанно пошли на риск?

— Ребята сказали, что все в порядке. Мы ведь спрашиваем перед этим, как они себя чувствуют.

— Насколько все-таки стоило в матче с «Автомобилистом» снимать вратаря?

Мне трудно с вами говорить, потому что надо чтобы в хоккее разбирался собеседник. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат.

— Летом в матче с «Нефтехимиком» тоже пропустили в пустые ворота. Тоже вы говорили, что вратаря снимают, когда в средней зоне.

— Тогда я первый раз снимал вратаря в овертайме, до этого момента не пользовался таким приемом. Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки», — приводит слова Знарка корреспондент «Реального времени».

Также наставник «Ак Барса» отметил, что не чувствует давления в Казани после неудачного старта сезона.

— Давление на меня? На меня столько давления было, что я уже (усмехается).

Напомним, это уже второе поражение казанского клуба от «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. В Екатеринбурге «Ак Барс» уступил со счетом 2:5. Следующий матч казанцы также проведут с уральской командой 6 октября на льду «Татнефть Арены.