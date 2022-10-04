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Олег Знарок: «Чувствую ли давление в Казани на меня? На меня уже столько давления было»

23:06, 04.10.2022
Олег Знарок: «Чувствую ли давление в Казани на меня? На меня уже столько давления было»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал оценку домашнему поражению от екатеринбургского «Автомобилиста». Он отметил, что игре своей команды поставил бы «неудовлетворительно».

— Не показалось ли, что поторопились с заменой вратаря в овертайме? Снимают вратаря, выигрывая вбрасывание в средней зоне.

— То есть, вы осознанно пошли на риск?

— Ребята сказали, что все в порядке. Мы ведь спрашиваем перед этим, как они себя чувствуют.

— Насколько все-таки стоило в матче с «Автомобилистом» снимать вратаря?

Мне трудно с вами говорить, потому что надо чтобы в хоккее разбирался собеседник. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат.

Летом в матче с «Нефтехимиком» тоже пропустили в пустые ворота. Тоже вы говорили, что вратаря снимают, когда в средней зоне.

— Тогда я первый раз снимал вратаря в овертайме, до этого момента не пользовался таким приемом. Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки», — приводит слова Знарка корреспондент «Реального времени».

Также наставник «Ак Барса» отметил, что не чувствует давления в Казани после неудачного старта сезона.

— Давление на меня? На меня столько давления было, что я уже (усмехается).

Напомним, это уже второе поражение казанского клуба от «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. В Екатеринбурге «Ак Барс» уступил со счетом 2:5. Следующий матч казанцы также проведут с уральской командой 6 октября на льду «Татнефть Арены.

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