В Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью 320 «квадратов»
В Татарстане в Азнакаевском районе ликвидирована свалка площадью в 320 кв. м, такими данными делится Минэкологии Татарстана.
Незаконная свалка была обнаружена инспекторами Приикского территориального управления Министерства экологии РТ на окраине села Буляк в Азнакаевском районе. Исполкому города выдали предостережение об устранении нарушения.
— На данный момент мусор вывезли, территория приведена в порядок, — подчеркнули в министерстве.
Экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов.
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