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В Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью 320 «квадратов»

01:21, 29.09.2022
В Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью 320 «квадратов»
Фото: Минэкологии Татарстана

В Татарстане в Азнакаевском районе ликвидирована свалка площадью в 320 кв. м, такими данными делится Минэкологии Татарстана.

Незаконная свалка была обнаружена инспекторами Приикского территориального управления Министерства экологии РТ на окраине села Буляк в Азнакаевском районе. Исполкому города выдали предостережение об устранении нарушения.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— На данный момент мусор вывезли, территория приведена в порядок, — подчеркнули в министерстве.

Экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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