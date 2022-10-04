Эксперты хотят добиться изменения законодательства о регулировании порядка добровольной сертификации

Фото: кадр видео/ТНВ

Ситуация с добровольной сертификацией вышла из-под контроля — схема мошенничества на госзакупках похожа на обман телефонных аферистов: привлекательный контракт, настойчивый заказчик и потерянные деньги, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Получив согласие, мошенники заверяют, что выигрыш практически в кармане, а далее — присылают список документов, которые необходимо подготовить. В этом перечне значится и сертификат регистра проверенных организаций (РПО) — при его отсутствии клиенту предлагают оформит его за определенную сумму. Как правило, цена составляет 50-70 тысяч рублей. После оформления бумаги так называемые заказчики перестают выходить на связь.

— Привлечь к уголовной ответственности в данном случае крайне сложно, так же как и когда обманывают физических лиц, когда они добровольно сами перечисляют [деньги], совершают эти действия. Здесь тоже так же получается — предприниматель попадается на эту уловку, он добровольно все эти действия делает, — рассказала исполнительный сопредседатель АНО «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева.

Регистр проверенных организаций отображает полные сведения о каждом юридическом лице, состоящем в нем. Этот сертификат своего рода знак качества. Документ относительно новый, поэтому как он выглядит и зачем его используют, знают немногие предприниматели, хотя все эти данные уже есть в открытом доступе на официальных источниках.

Есть и случаи, когда такой сертификат требует реальный заказчик по актуальному тендеру. В этом случае важно помнить, что требовать эти документы — незаконно.

Сейчас эксперты готовятся выйти с инициативой об изменении законодательства в части регулирования порядка добровольной сертификации в Госдуму. А пока, чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют проверять наличие закупки на официальных источниках, связываться с реальным отделом закупок контрагента или сразу обращаться в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко