В Рыбно-Слободском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных
В селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных, указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг был определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 25. Неблагополучная территория — в радиусе 1 км.
Указ об установлении ограничительных мероприятий постановили признать утратившим силу с 4 октября.
Карантин по бешенству животных в селе Бетьки установили в начале августа.
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