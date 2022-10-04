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В Рыбно-Слободском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных

17:23, 04.10.2022
В Рыбно-Слободском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных, указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг был определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина, 25. Неблагополучная территория — в радиусе 1 км.

Указ об установлении ограничительных мероприятий постановили признать утратившим силу с 4 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Карантин по бешенству животных в селе Бетьки установили в начале августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан

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