В Рыбно-Слободском районе Татарстана объявили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана установили карантин по бешенству животных, указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Эпизоотический очаг определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина. Неблагополучная территория — в радиусе 1 км.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных, вывоз животных, а еще посещение территории посторонними. Выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, проводить нельзя.

Карантин отменят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении бешенством животного.

Фото: Василий Иванов (архив)

27 июля карантин установили в селе Билярск Алексеевского района Татарстана. Эпизоотический очаг — территория, прилегающая к помещению по улице Урицкого, 15 в Билярске. Неблагополучный пункт определен в радиусе 1,5 км от его границ.

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Маргарита Головатенко