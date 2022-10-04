В Набережных Челнах создают парковую команду — она станет второй в Татарстане после Казани

В Набережных Челнах создают новую команду «Парки Челнов». В связи с набором в состав исполнительный комитет города совместно с «Институтом развития городов Татарстана» объявляет открытый конкурс на вакансии парк-менеджера и PR-менеджера.

Конкурсантам на должность парк-менеджера необходимо отправить резюме и мотивационное письмо. Кроме того, соискатель должен иметь высшее образование и успешный опыт организации мероприятий. Портфолио также необходимо.

Фото: realnoevremya.ru

Претендентам на должность PR-менеджера предстоит отправить резюме и мотивационное письмо. Вместе с тем необходимо выполнить тестовое задание — написать пост-анонс о встрече книжного клуба. Время, место события и детали придумать самостоятельно.



12 октября объявят финалистов первого этапа отбора. После этого претендентам на должность парк-менеджеров предстоит предложить концепцию развития одного из парков города, а претендентам на должность PR-менеджера — разработать стратегию коммуникации команды. Необходимо выполнить задания за неделю. 19 октября состоится защита проектов и 5-минутная самопрезентация финалистов.

После набора состава команда займется планированием зимней программы в общественных пространствах города. «Парки Челнов» займутся событийным наполнением пространств города, работой с общественными инициативами, содействием предпринимательской деятельности, привлечением партнеров, помощью ведомствам по вопросам содержания и благоустройства.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, Челны станут вторым городом после Казани, где будет своя парковая команда.

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Елизавета Пуншева