Татарстанцев предупредили о сильном ветре в среду
В среду, 5 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане местами возможен сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.
Ночью 5 октября температуры опустятся до +4—9 градусов. Днем прогнозируется от +9 до +14°С.
Сегодня в Татарстане облачная погода и умеренный юго-восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Днем ожидается от +10 до +15 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +12°С.
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