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Татарстанцев предупредили о сильном ветре в среду

12:33, 04.10.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре в среду
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В среду, 5 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане местами возможен сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ночью 5 октября температуры опустятся до +4—9 градусов. Днем прогнозируется от +9 до +14°С.

Сегодня в Татарстане облачная погода и умеренный юго-восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Днем ожидается от +10 до +15 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +12°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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