Минобороны России уточнило, кто не попадет под частичную мобилизацию

Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы решено в рамках частичной мобилизации не привлекать на военную службу граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.

Она должны работать:

в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или);

в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от призыва, как уточняет МО РФ, будут считаться списки граждан, представляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.

Вчера Минобороны России разъяснило порядок частичной мобилизации. Призовут тех, кто необходим для выполнения определенных задач: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако потребность в таких специалистах минимальна.