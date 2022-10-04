«Такого вообще никогда не было»: в Татарстане свыше 20 тысяч пенсий назначили удаленно

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане более 20 тысяч пенсий назначили удаленно. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

— Неслучайно, что граждане нашей республики воспользовались услугами Пенсионного фонда в электронном виде в этом году более 305 тысяч раз. Я вам даже больше скажу, свыше 20 тысяч пенсий назначено удаленно. Такого вообще никогда не было в принципе, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 1,1 миллиона получателей пенсии. Более 80% приходится на пожилых граждан. Ежегодно в республике пенсионерами становятся порядка 45 тысяч жителей.



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Татьяна Демина